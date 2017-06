Grillitud köögiviljad õlis (Foto: http://hidblomlegabu.is/grillad-graenmeti-i-oliu/)

Liitrise purgi jagu

Koostisained

- 1 kg köögivilja, nt suvikõrvitsaid ja apteegitilli

- 1 l külmpressitud oliiviõli (võib ka veidi rohkem)

- peotäis värskeid maitsetaimi

- soola ja värskelt jahvatatud musta pipart

Valmistamine

Lõigake köögivili suurteks tükkideks ning määrige need üleni õliga kokku. Grillige suurel kuumusel, kuni köögiviljatükid on mõnusalt pruunikad ja küpsed. Tõstke köögiviljatükid purkidesse, valage õli peale, nii et köögivili oleks üleni kaetud, ja säilitage külmkapis kuni kümme päeva.

Kui soovite säilitusaega märgatavalt pikendada, siis kuumutage grillitud köögivilju ja maitsetaimi enne purkipanekut tund aega 90-kraadises õlis. Laske jahtuda ja tõstke purkidesse. Nii valmistatud köögivili säilib külmkapis kuni kolm kuud.