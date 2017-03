Krabisalat (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Neljale

Koostisained

Sidruni-küüslaugumajonees

- 1 munakollane

- 2 küüslauguküünt, purustatult

- ½ sidrunit, mahl ja koor

- 1tl Dijoni sinepit

- ¼ tl soola

- 150 ml oliiviõli

- 50 ml külmpressitud oliiviõli

Krabisalat

- 1,5 kg taskukrabisid (u 250 g puhast krabiliha)

- 2 spl apteegitillioksakesi

- 1 tšillipipar (roheline või punane), peeneks hakitult, seemned eemaldatud

- 2 spl külmpressitud oliiviõli

- meresoolahelbeid

- 4 u 2 cm paksust saiakääru

- 1 sidrun, kaheksaks veerandiks lõigatult

Valmistamine

Majoneesi valmistamiseks segage keskmise suurusega kausis omavahel munakollased, purustatud küüslauk, sidrunimahl ja -koor, Dijoni sinep ja sool. Valage ühtlase joana sekka oliiviõli ja kloppige pidevalt, kuni tekib emulsioon. Lisage samamoodi külmpressitud oliiviõli ning maitsestage majonees soola ja sidrunimahlaga. Säilitage majoneesi külmkapis.

Ajage soolatud vesi suures kastrulis keema (u 30 g soola liitri vee kohta). Asetage krabid selili ja lõigake noaga pikuti läbi, kuni nuga puudutab kilpi. Pistke krabid keevasse vette ja laske uuesti keema tõusta. Keetke krabisid umbes neli minutit, seejärel loputage neid külma voolava vee all ja laske maha jahtuda.

Murdke krabide jalad ja sõrad lahti ning eemaldage kõõlused. Pöörake krabi selili ning tõmmake kere kilbi küljest lahti. Eemaldage sisikond ja lõpused. Eraldage oranžikat värvi maks ning pange krabimäärde valmistamiseks kõrvale. Puhastage krabi koor ning eemalda liha spetsiaalse kahvli või noaga. Purustage noapea või kääridega sõrakoor, murdke jalad ja sõrad lahti ja eemaldage liha.

Segage väikeses kausis külm krabiliha apteegitillioksakeste, tšillipipra ja külmpressitud oliiviõliga. Maitsestage soolaga. Kuumutage suurel pannil paras kogus külmpressitud oliiviõli ning praadige saiakääre keskmisel kuumusel kaks minutit kummaltki poolt, kuni need on pealt kuldsed ja krõbedad, kuid seest pehmed. Määrige igale praetud saiakäärule kuhjaga supilusikatäis sidruni-küüslaugumajoneesi, jaotage salat nelja saiakääru vahel ning lõigake need väiksemateks tükkideks. Serveerige sidruniveerandikega.