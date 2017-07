Lehttainas (Foto: http://hidblomlegabu.is/smjordeig/)

Lehttainas valmistatakse võist ja algtainast – võiruut asetatakse nurgeti tainaruudule, tainas volditakse kolmeks kokku ning seda rullitakse ja volditakse seejärel seni, kuni moodustub sadade võikihtidega lehttainas. Kihtide arv kolmekordistub iga korraga, seega pärast kahte korda on neid üheksa, pärast nelja 81 ja vaid kuue rullimise järel on kihte juba 729, mis ongi lehttaina puhul tavapärane kihtide arv. Kuumas ahjus aurustub võis sisalduv vesi, tainakihid eralduvad üksteisest ning paisuvatest kihtidest moodustub õhuline, krõbe ja pude küpsetis.

Lehttaina valmistamine nõuab kannatust, kuid pole väga keeruline, kui paari asja silmas pidada: esiteks tuleks töötada jahedas keskkonnas ning jälgida, et ka kõik koostisained püsiksid jahedana. Teiseks tuleb jälgida, et või ja algtainad saaksid ühesuguse tekstuuriga. Kui või on liiga kõva või algtainas liiga pehme, võib tainas rebeneda, kui aga või on liiga vedel, voolab see tainast lihtsalt välja. Kolmandaks on oluline kõik jahuga üle puistata – nii tööpind, tainas, käed kui ka tainarull. Vastasel juhul võib tainas tööpinna külge kleepuda ning rebeneda.

Neli 25 cm läbimõõduga ümmargust koogipõhja + ääred

Koostisained



- 500 g jahu

- 500 g võid (450 g pehmet ja 50 g kõva võid)

- 1 tl soola

- 300 ml jääkülma vett

Valmistamine



Sõtkuge 450 g pehmet võid 50 g jahuga ühtlaseks massiks. Rullige võisegu kahe küpsetuspaberilehe vahel nelinurkseks 20 cm² suuruseks tükiks. Laske külmas taheneda, ent pidage meeles, et kui tainas jääb liiga kauaks külmkappi, muutub see liialt kõvaks.

Lõigake ülejäänud või (50 g) hernesuurusteks tükkideks ja lisage ülejäänud jahule (450 g). Lisage sool ja külm vesi ning töödelge tainas kahvliga ühtlaseks. Sõtkuge tainast paar-kolm minutit ja rullige see siis 20 cm² suuruseks nelinurkseks tükiks. Asetage tainaruut kilekotti ja pistke tunnikeseks külmkappi.

Kui tainas ja või on ühesuguse tekstuuriga, rullige tainas 30 cm² suuruseks nelinurgaks. Asetage võiruut nurgeti tainale, voltige tainanurgad üle selle keskele kokku ja pigistage liitekohad tugevasti ühte. Pöörake tainas ümber, nii et liitekohad jääksid allapoole, ning rullige ristkülikukujuliseks tükiks, mis oleks 25 cm lai ja 50 cm pikk. Asetage lühem külg enda poole ning voltige tainas kolmeks kokku nagu kirjapaber. Pöörake kokkuvolditud tainas niiviisi, et see meenutaks 15 cm laiust ja 25 cm pikkust raamatut. Rullige tainas uuesti lahti 25 x 50 cm nelinurgaks ning voltige jälle samal kombel kokku nagu enne. Vajutage sõrmedega tainasse nii mitu lohku, kui mitu korda olete tainast rullinud. Pange tainas kilekotis 30 minutiks külmkappi. Korrake seda kõike veel neli korda ning jahutage tainast iga kahe korra tagant. Kui köök on liiga soe, tuleb tainas panna külmkappi iga rullimiskorra järel.

Kui kuus korda on rullitud ja te ei soovi tainast kohe kasutada, võite selle sügavkülma panna, kus see on teil alati käepärast, kui soovite midagi kiiresti küpsetada, ent võite lehttaina enne külmutamist ka umbes 5 mm paksuseks 50 cm² ruuduks rullida või lõigata sellest ruudust väiksemad tükid.