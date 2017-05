Peekon (Foto: http://hidblomlegabu.is/beikon/)

Islandi traditsioon on valmistada liha kase- või lambasõnnikusuitsus, sealiha suitsutamiseks kasutatakse aga enamasti hikkoripuitu.

Kamara puhul tasub meeles pidada, et kui eemaldada see pärast suitsutamist, kaob ka suur osa meeldivast suitsuhõngust, ent samas on kamara eemaldamine siis palju lihtsam ning seda võib kasutada suppide, hautiste ja mitmete teiste roogade maitsestamisel.

Koostisained

Kuivmaitsestamissegu 1-kilose sea küljetüki jaoks

- 30 g nitritsoola (0,6%-nitritisisaldusega)

- 20 g pruuni suhkrut

- 10 g jämedalt purustatud musta terapipart

- 5 g purustatud tšillipipart

- 5 g jämedalt purustatud kadakamarju

- 5 g purustatud küüslauku

- 5 g värsket tüümiani

- 2 g purustatud loorberilehti

- 2 g värskelt riivitud muskaatpähklit

Valmistamine

Segage kõik koostisained väikeses kausis. Asetage sea küljetükk sügavamapoolsesse ahjuvormi, puistake sellele pool maitsestamissegust ning hõõruge see korralikult lihasse. Pöörake lihatükk ümber, puistake peale ülejäänud maitsestamissegu ja hõõruge ka see lihasse.

Katke küpsetusvorm toidukilega ning asetage külmkappi. Laske lihal nädalajagu külmas seista (paksema tüki puhul kaks nädalat) ning pöörake liha kord päevas ümber, et see ühtlaselt maitsestuks.

Loputage liha külma vee all puhtaks ja patsutage lõikelaual kuivaks. Tõstke küpsetusrest panni kohale, pange liha restile ning laske 24 tundi külmkapis kuivada. Ärge lihatükki kinni katke, et see üleni korralikult ära kuivaks.

Leotage kaht peotäit hikkorilaaste umbes pool tundi veekausis. Seejärel nõrutage need kuivaks, mässige tinapaberisse ning lõigake sellesse kolm sälku. Süüdake suitsutis puidusöed. Oodake, kuni temperatuur tõuseb 80 kraadini. Pange hikkorilaastude pakk otse sütele ning tõstke maitsestatud sea küljetükk suitsutusrestile. Kontrollige pidevalt temperatuuri ja kui tarvis, lisage sütt – temperatuur peab püsima 80 kraadi juures.

Suitsutage sea küljetükki kolm tundi, kuni selle seesmine temperatuur jõuab 65 kraadini. Kui peekon on jahtunud, eemaldage kamar, püüdes jätta liha külge võimalikult palju pekki.