Mugicha (Foto: http://hidblomlegabu.is/mugicha/)

Jaapanis ja Koreas ei valmistata teed üksnes teelehtedest, vaid ka röstitud odrateradest. Odrateri või -kruupe võib röstida ahjus 180 °C juures umbes 30 minutit või siis kuumal pannil – sel juhul kulub selleks umbes veerand tundi. Panni tuleb aeg-ajalt raputada ning teri võib sellele puistata üksnes õhukese kihina, et need ühtlaselt läbi küpseksid ega kõrbema ei läheks. Odraterad on valmis, kui need muutuvad kuldpruuniks ja hakkavad magusalt lõhnama.

Koostisained

- 200 g odrakruupe, röstitult

- 1 l vett

Valmistamine

Valage vesi kastrulisse ja laske keema tõusta. Alandage kuumust, kallake röstitud odraterad sisse, katke kastrul kaanega ja laske viis kuni kümme minutit tõmmata (olenevalt soovitud kangusastmest).