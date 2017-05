Vinegrett (Foto: http://hidblomlegabu.is/salatdressing/)

Vinegretis on kaks olulist koostisainet: taimeõli ja happeline komponent, kas siis sidrunimahl või äädikas, ent kasutada võib ka näiteks haput viinamarjamahla.

Õli ja happeline komponent tuleb omavahel siduda – kui lisada need salatile eraldi, kleepuks õli salatilehtede külge, hapu mahl või äädikas vajuks aga anuma põhja. Seega tuleb jõuliselt kloppides moodustada emulsioon, mille sideaineks on hea kasutada sinepit.

200 ml

Koostisained

- 50 ml sidruni- või viinamarjamahla või äädikat

- 2 tl Dijoni sinepit

- ½ tl soola

¼ tl värskelt jahvatatud musta pipart

- 100 ml mahedamaitselist taimeõli

- 50 ml külmpressitud rapsi- või oliiviõli

Maitsestamiseks võib lisada hakitud šalottsibulaid, püreestatud küüslaulu või värskeid peeneks hakitud ürte.

Valmistamine

Kloppige suures kausis kokku hapu vedelik, Dijoni sinep, sool ja pipar. Valage taimeõli vähehaaval ühtlase joana segusse ning kloppige jõuliselt. Lõpuks kloppige sisse külmpressitud õli.

Külmkapis säilib vinegrett vähemalt kaks nädalat.

Enne tarvitamist tuleks vinegretti veidi raputada.