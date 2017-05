Juuretisega valmistatud krõbe lameleib (Foto: http://hidblomlegabu.is/surdeigshrokkbraud/)

On loendamatuid võimalusi juuretist käimas hoida. Kõige lihtsam viis on segada omavahel võrdses koguses jahu, vett ja juuretist. Kui soovite, et alles jääks sama kogus juuretist mis algselt, siis tuleks ära võtta kaks kolmandikku vana juuretist ning lisada siis 100 grammi vett ja 100 grammi jahu. Igapäevaselt leiba küpsetades "toidan" oma juuretist kaks korda päevas ning hoian seda toatemperatuuril, harvem küpsetades aga lisan sellele lisan vett ja jahu ainult kord nädalas ning säilitan juuretist külmkapis.

Kaks suurt lameleiba

Koostisained



- 300 g juuretist

- 125 g täisterajahu (vajaduse korral ka rohkem)

- ½ tl soola

- 50 g toasooja võid

- 3 spl värsket rosmariini või mis tahes muud ürti, peeneks hakitult

- rukkijahu

Valmistamine

Segage kõik koostisained omavahel kokku, välja arvatud rukkijahu, ning sõtkuge suures kausis, kuni tainas enam ei kleepu ning tuleb kergesti sõrmede küljest lahti. Vajaduse korral lisage veel täisterajahu. Katke kauss puhta niiske köögirätikuga ning pange umbes pooleks tunniks külmkappi.

Jaotage tainas kahte ossa, vormige kumbki osa ruudukujuliseks tükiks ning siis rullige need tükid rukkijahuga ülepuistatud küpsetuspaberil umbes 3 mm paksusteks tihketeks plaatideks. Seejärel rullige need veel kord üle, kasutades selleks ruudumustriga taignarulli – nii peatate taigna kerkimise ning väikestesse õõnsustesse jääb leivakate (näiteks keedumunalõigud või heeringasalat) paremini pidama.

Vormige taignaplaadid sõõrikujuliseks ja lõigake väikese klaasiga keskele auk. Ebaühtlasi servi ei maksa eemaldada, nii ei tõmbu küpsevad lameleivad äärtest liiga pruuniks ning mõnusad krõbedad servad saab pärast küpsetamist kohe soojalt ära murda ja nahka pista.

Libistage taignasõõrid küpsetuspaberile ja torgake 20 minutiks 200-kraadisesse ahju.