Pardi-confit

Confit on aeglaselt ja madalal temperatuuril rasvaines pehmeks hautamise meetod. Niiviisi võib valmistada mitut sorti liha, ent ka paljusid köögivilju, näiteks tomateid ja küüslauku.

Koostisained

- 12 pardikoiba (u 800 g)

- 2 peeneks hakitud küüslauguküünt

- 4 tera musta pipart

- 2 tervet nelgipunga

- 2 kadakamarja

- 1 loorberileht

- 3 spl soola

- 1 l (võib kuluda ka rohkem) pardi-, hane- või searasva (sobib ka oliiviõli)

Valmistamine

Purustage pipraterad, nelgipungad, kadakamarjad ja loorberileht uhmris ja segage soolaga. Hõõruge pardikoivad soolaseguga sisse, asetage suuremasse nõusse ja katke kaanega. Hoidke neid päev-paar külmkapis (väiksematele koibadele piisab ühest päevast).

Eelkuumutage ahi 80–90 kraadini. Sulatage rasvaine piisavalt suures ahjukindlas nõus, et kõik pardikoivad sinna kihiti sisse mahuksid. Pühkige üleliigne sool koibadelt niiske rätiga maha ja tõstke need sulanud rasva sisse, nii et koivad oleksid üleni kaetud. Pange nõu ahju ja laske vähemalt 6 tundi haududa, kuni liha on luudelt lahti tulnud. Kontrollige aeg-ajalt rasva temperatuuri ja veenduge, et see ei tõuse üle 100 kraadi.

Tõstke pardikoivad kuuma rasva seest ettevaatlikult savinõusse. Kurnake sularasv läbi sõela ja valage koibadele, nii et need oleksid üleni kaetud. Laske rasval toatemperatuurini jahtuda.

Sellisel moel valmistatud pardikoivad säilivad külmkapis vähemalt kuu aega.

Külmas hoitud pardikoivad tõstke enne serveerimist koos säilitusnõuga sooja. Kui rasv on sulanud, tõstke pardikoivad keskmiselt kuumale malmpannile, nahaga pool all. Praadige umbes 6 minutit, kuni nahk muutub kuldseks ja krõbedaks. Kui liha pole selle ajaga seest täiesti kuum, võite pardikoivad veel natukeseks 200-kraadisesse ahju pista.