Täidetud suvikõrvitsaõied (Foto: http://hidblomlegabu.is/kurbitsblom/)

Neljale

Koostisained

Täidetud suvikõrvitsaõied

- 250 kreemjat ricotta't

- peotäis maitsetaimi, nt punet, peterselli, münti, estragoni ja apteegitilli võrseid, peeneks hakitult

- 2 spl sibulapungi või peeneks hakitud šalotte

- soola ja värskelt jahvatatud musta pipart

- 12 suvikõrvitsaõit

- võilille- või vahtrasiirupit

- kaunistamiseks söödavaid õisi, nt jänesesalati- ja kressiõisi

Tempuratainas

- 2 l frittimisõli

- 2 munakollast

- 500 ml gaseeritud vett

- peotäis jääkuubikuid

- 250 g jahu

Valmistamine

Täidis: segage omavahel ricotta, hakitud maitsetaimed ja sibulapungad. Maitsestage soola ja värskelt jahvatatud musta pipraga.

Suvikõrvitsaõied: eemaldage emasõitest emakasuudmed ja isasõitest tolmukad. Täitke õied supilusikatäie ricotta-seguga ning mässige õielehed täidise ümber hoolikalt kokku, nii et õied koos püsiksid.

Täitke paksupõhjaline kstrul poolenisti frittimisõliga ja kuumutage see 180 kraadini. Valmistage tainas vahetult enne seda, kui õli on saavutanud soovitud temperatuuri. Kloppige keskmise suurusega kausis munarebud vahtu ning lisage siis gaseeritud vesi ja jääkuubikud. Lisage jahu ja segage hästi kergelt läbi, et tainas jääks tükiline. Palju ei tohi segada, vastasel juhul tekiks gluteen.

Kastke taignasse korraga ainult üks õis ning poetage see siis särisevasse frittimisõlisse. Frittige korraga vähe õisi, et õli temperatuur ei langeks, muidu jääb tulemus liiga õline. Pritsige kuumas õlis küpsevatele õitele sõrmedega taignapiisku, nii saate veelgi krõbedamad suupisted. Keerutage õisi õlis, et need ühtlaselt küpseksid – nende kuldpruuniks muutumiseni kulub umbes kaks minutit. Tõstke valmis õied vahukulbiga õlist välja ning asetage köögipaberiga kaetud taldrikule.

Niristage friteeritud suvikõrvitsaõied võilillesiirupiga üle ning kaunistage söödavate õite, näiteks jänesesalati- ja kressiõitega.