Rebitud sealiha (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Jätkub 30–40 keskmise hamburgerikukli täidiseks.

Koostisained

- Sea abatükk, konditustatud ja kamar eemaldatud

- 1 spl soola

- 2 spl värskelt jahvatatud musta pipart

- 1 spl tšillipulbrit

- 1 spl suitsupaprikapulbrit

- 1 tl küüslaugupulbrit

- 1 tl sibulapulbrit

- 3 purustatud punase tšilli kauna

- 300 g grillkastet

- värskelt küpsetatud kukleid

- kapsasalatit

Vajalikud tarbed

- hikkorilaaste

- tugevat fooliumi

- söegrill

- grillsüsi

- grillisüütaja

- 2 suurt fooliumvormi

- lihatermomeeter

Valmistamine

Segage kausis pruun suhkur ja vürtsid. Hõõruge lihatükk ühtlaselt maitseaineseguga kokku, asetage kaussi või taldrikule ning katke toidukilega. Laske lihal külmkapis vähemalt kolm tundi kuni kolm päeva külmkapis maitsestuda.

Võtke liha umbes tund aega enne küpsetamist külmast välja. Leotage hikkorilaaste umbes pool tundi kausitäies vees. Kurnake, mässige siis laastud paksu fooliumi ning tehke sellesse noaga sisselõiked.

Asetage söed grillahju põhja ühele küljele ning veega täidetud fooliumvorm teisele poole. Asetage fooliumi keeratud laastud kuumade süte kohale ja katke restiga.

Asetage liha veega täidetud alumiiniumnõu kohale. Pange kaas peale ning tehke õhuavad poolenisti lahti ja vaadake, et need jääksid täpselt liha kohale. Torgake termomeeter ühest õhuavast sisse. Küpsetage sealiha kolm tundi 130-kraadises kuumuses ning lisage iga tunni tagant veidi sütt, et temperatuur langema ei hakkaks.

Tõstke küpsetatud liha teise fooliumvormi ümber ning katke pealt tihedalt fooliumiga. Lisage veel sütt, nii et temperatuur tõuseks 160 kraadini ja küpsetage liha veel kaks tundi. Laske praetükil tunnike jahtuda ning rebige liha siis sõrmede vahel kiududeks.

Segage liharibad hautamisnõus grillkastmega ning kuumutage keskmisel tulel umbes viis minutit. Serveerige liha kuklipoolikute vahel koos kapsasalatiga.