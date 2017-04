Keskaegne kana (Foto: http://hidblomlegabu.is/midaldakjuklingur-i-spotta/)

Kana riputatakse küpsetatamiseks lahtisele tulele, umbes 30 cm kõrgusele leekidest. Niisugusel moel saab küpsetada ainult vaikse ilmaga, kui tuul pole liiga tugev.

Koostisained

Marinaad

- 1 tl safranit

- 2 tl soola

- ¼ tl musta terapipart

- 1 küüslauguküüs

- 2 spl oliiviõli

Küpsekana

- 1 kahekilone kana

- ½ küüüslaugumugulat

- peotäis värsket salveid

- puuvillast nööri kana sidumiseks

Kaste

- 5 g jahvatatud nelki

- 5 g jahvatatud kardemoni

- 5 g jahvatatud muskaatpähklit

- 5 g jahvatatud musta pipart

- 25 g jahvatatud kaneeli

- 100 g leivapuru

- 100 ml punase veini äädikat

Valmistamine

Hõõruge safran, sool, pipar ja küüslauk uhmris puruks ja lisage oliiviõli. Maitsestage kana seest ja väljast soola ja pipraga ning hõõruge liha värske salvei ja purustatud küüslauguga kokku. Siduge kana nööriga kinni, nii et rinnalihased oleksid võimalikult pingul. Hõõruge aromaatne pasta korralikult lihasse. Siduge koivad puuvillanööriga kinni ja määrige ka nöör kergelt õliga kokku. Riputage kanad lahtise tule kohale umbes 30 cm kõrgusele leekidest. Keerutage nööre, et kanad tule kohal kenasti pöörlema hakkaksid ja niiviisi ühtlaselt küpseksid.

Hõõruge vürtsid uhmris puruks, lisage leivapuru ja punase veini äädikas ja hõõruge veel veidi. Kaste saab päris vürtsikas, nii et olge selle tarvitamisel mõõdukas.