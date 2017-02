Prantsusepärane nugat

Itaalia keeles nimetatakse seda mandli-pähklimaiust torrone'ks, hispaania keeles turrón'iks, prantsuse keeles aga nougat'ks (eesti keelde mugandatult kannab see maiustus nimetust nugat).

Selle magusroa sisse käivad ainult mõned koostisained, aga valmistamine on siiski üsna keeruline ja nõuab suurt täpsust. Nugati tekstuur sõltub suhkru ja mee vahekorrast, suhkrusiirupi temperatuurist, segamisajast ning isegi valmistamiskeskkonna temperatuurist ja niiskusastmest. Mida kõrgem on suhkrusiirupi temperatuur, seda jäigema konsistentsiga saab nugat.

Tavaliselt lisatakse nugatile mandleid ja pistaatsiapähkleid, kuid tegelikult sobivad mis tahes pähklid, kuivatatud puuviljad-marjad, kakaooad, sukaaditükid jne.

Nugatisegu võib valmistada nii käsitsi kui ka miksriga, millega saab ühtlasema tulemuse.

Koostisained

- 500 g kristallsuhkrut

- 100 ml vett

- 250 g kvaliteetset mett

- 2 munavalget

- 250 g röstitud mandleid

- 100 g pistaatsiapähkleid

- 100 g jõhvikaid

Valmistamine

Pintseldage u 20 cm laiune ja 30 cm pikkune küpsetusvorm kergelt õliga kokku ning vooderdage samuti õliga pintseldatud küpsetuspaberilehega.

Segage keskmiselt suures sabaga kastrulis suhkur ja vesi. Kui kastruliservadele on kleepunud suhkruteri, siis tõmmake servad köögipintsliga puhtaks. Valage mesi suhkrusegu keskele (ärge segage) ja tõstke kastrul keskmiselt kuumale pliidile. Ärge kordagi segage.

Kui suhkrusiirupi temperatuur on tõusnud 140 kraadini, vahustage munavalged jäigaks vahuks. Valage 160-kraadisene suhkrusiirup ühtlase joana munavalgevahu sisse, samal ajal segu keskmisel kiirusel mikserdades. Jätkake mikserdamist veel viie minuti jooksul. Asendage miksri vispelotsik muretaigna segamiseks sobiliku otsikuga. Valage sekka mandlid, pistaatsiapähklid ja jõhvikad ning segage korraks läbi, kuni lisatud koostisained on taignas ühtlaselt jagunenud.

Kallake nugatisegu ahjuvormi asetatud õlisele küpsetuspaberile, jälgides, et tainas jaguneks ühtlaselt ning täidaks kõik ahjuvormi nurgad.

Lõigake küpsetuspaberist välja täpselt plaadisuurune tükk, pintseldage ka see õliga kokku ning katke sellega nugatisegu, õline pool all. Vajutage paber tihedasti nugati vastu, nii jääb pealispind ilus ühtlane.

Laske nugatil 12 tundi jahtuda ja taheneda. Siis tõstke maiustus küpsetuspaberist välja ning lõigake terava õliga pintseldatud noaga suupärasteks tükkideks. Tõstke tükid õhukindlasse karpi (ärge asetage neid liiga lähestikku, et nad omavahel kokku ei kleepuks). Säilitage jahedas.