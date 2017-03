Islandipärane ternespiimapuding

Kõigi imetajate piimanäärmetes tekib esimestel päevadel pärast sünnitust või poegimist järglaste toitmiseks eriliselt kõrge toiteväärtusega piim – kolostrum ehk ternespiim.Ternespiima iseloomustab rikkalik biokeemiline koostis ning see on erakordselt kõrge valgusisaldusega.

Põhjamaades on kombeks valmistada ternespiimast pudingit. Tavaliselt aurutatakse seda kuumaveevanni asetatud kastrulis, kuid selles retseptis küpsetatakse pudingit hoopis ahjus madalal temperatuuril – nii jääb see tavalisest veelgi pehmem, sametisem ja hõrgum.

Neljale kuni kuuele

Koostisained

Ternespiimapuding

- 1 l ternespiima

- 1 tl peeneks jahvatatud kardemoni

- 50 g mett

Kergelt marineeritud maasikad

- 500 g maasikaid

- 1 spl mett

- 1 spl palsamiäädikat

- peotäis mündilehti

Valmistamine

Eelkuumutage ahi saja kraadini. Segage ternespiima sisse näputäis peeneks jahvatatud kardemoni ja lisage tubli sorts kvaliteetset vedelat mett.

Valage segu ahjukindlasse küpsetusnõusse (segu võiks vormi ühtlaselt katta 5 cm kõrguseni). Et ternespiim küpseks pigem kuumas aurus ja pealt ära ei kuivaks, katke küpsetusnõu pealt fooliumilehega kinni.

Küpsetan pudingit tund või paar 100 kraadi juures, kuni see on omandanud soovitud konsistentsi – valmimisaeg sõltub ternespiima valgusisaldusest.

Alustage maasikate mariseerimist umbes pool tundi enne pudingi valmimist. Valage maasikatele mett ja palsamiäädikat, segage ja laske toatemperatuuril seista. Ärge laske maasikatel marineerida kauem kui pool tundi, vastasel korral muutuvad need liiga pehmeks ja ligaseks.

Jaotage maasikad ja tekkinud mahl nelja kuni kuue kausikese vahel. Tõstke igasse kaussi tubli supilusikatäis pudingit ning kaunistage pealt mündilehtedega.