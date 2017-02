Toorjuustu on lihtne kodus valmistada – isegi veel lihtsam kui rikotat või jogurtit. Vaja läheb väga vähe koostisaineid ja pisut kannatust. Oluline on see, et koostisained peaksid kindlasti olema toatemperatuuril.

Koostisained

- 500 ml toatemperatuuril (23 °C) koort

- 500 ml toatemperatuuril piima

- 3 spl petti

- 2 tilka laapi, lahhendatud 50 ml toatemperatuuril vees

- ¼ tl soola

Valmistamine

NB! Kõik koostisained peaksid olema toatemperatuuril!

Segage omavahel koor ja piim ning siis lisage pidevalt segades pett. Segage hoolikalt põhjani välja. Lisage lahjendatud laap ja segage uuesti korralikult läbi.

Laske segul 12 tundi toatemperatuuril (23 °C) seista – pärast seda peaks selle koostis meenutama paksemat sorti jogurti oma. Tõstke juust puhtasse juusturiidesse, keerake peale sõlme ning riputage jahedasse kohta nõrguma. Laske nõrguda, kuni juust on saavutanud teile meelepärase konsistentsi.

Puistake juustule näpuotsatäis soola, segage ning tõstke säilitusnõusse. Külmkapis seisab toorjuust kaks nädalat, kuid küpsemise käigus muutub selle maitse tasapisi happelisemaks.