Šokolaadiküpsised

Need küpsised on meeldivalt karamellise maiguga, pealt krõbedad, seest pehmed ning täis mõnusalt krõmpsuvaid šokolaaditükke ja purustatud Kreeka pähkleid.

40–50 küpsist

Koostisained

250 g jahu

0,5 tl küpsetuspulbrit

200 g kuubikuteks lõigatud võid

150 g pruuni suhkrut

100 g kristallsuhkrut

1 tl soola

2 tl vanilliekstrakti

2 suurt muna

200 g väiksemateks tükkideks hakitud šokolaadi

100 g röstitud ja purustatud Kreeka pähkleid

Valmistamine

Eelkuumutage ahi 200 kraadini. Valage jahu suurele praepannile ja kuumutage keskmiselt kuumal pliidil. Segage pidevalt vispliga, kuni jahu tõmbub helepruuniks – see võtab umbes 6–7 minutit. Valage kuumutatud jahu väiksemasse kaussi ja segage sisse küpsetuspulber.

Pühkige pann puhtaks ning sulatage sellel keskmisel kuumusel 150 g võid. Raputage panni aeg-ajalt ning hõõruge pannipinda kummiotsikuga spaatliga, et või põhja ei hakkaks. Kuumutage võid seni, kuni selles leiduvad piimaosakesed on pruunikaks tõmbunud ja sulavõi omandanud pähklise lõhna – see võtab umbes 3 minutit. Valage pruunistatud või suurde kaussi ning lisage ülejäänud või (50 g). Segage seni, kuni ka lisatud või on täielikult sulanud.

Lisage sulavõile pruun suhkur, kristallsuhkur, sool ja vanilliekstrakt ning segage kõik hoolega läbi. Lööge sekka munad, kloppige umbes pool minutit ja laske segul umbes veerand tundi seista. Kloppige veel pool minutit või seni, kuni segu muutub paksuks, ühtlaselt siledaks ja läikivaks karamelliks.

Valage kogu jahu korraga karamellisegusse ja segage spaatliga korralikult läbi. Lisage šokolaadi- ja pähklitükikesed.

Vormige taignast supilusikaga pallikesed ja tõstke need küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile, jättes küpsisepallikeste vahele umbes 5 cm vahed. Küpsetage 10–15 minutit ahjus, üks plaaditäis korraga – küpsised peavad jääma pealt krõbedad ja seest pehmed. Laske küpsistel traatrestil täielikult maha jahtuda.Š