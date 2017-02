Võilillesalat

Selle salati valmistamiseks sobivad kõige paremini hariliku võilille lehed, mida soovitatakse korjata varasuvel – siis ei ole need nii mõrkja maitsega kui muul ajal. Võililled võib enne nende korjamist ka paariks nädalaks päikese eest kinni katta, ka see aitab nende kibedat maitset vähendada.

Neljale

Koostisained

Salat

- 4 suurt muna

- 1 peeneks hakitud šalottsibul

- 1 spl õunasiidriäädikat

- 1 tl võilillesiirupit

- ¼–½ tl soola (kogus oleneb peekoni soolasusest)

- 1/8 tl pipart

- 150 g u 1 cm suurusi peekonikuubikuid

- 20 tempurataignas frititud võililleõisikut (vt allpool)

- 100 g võilillelehti

Tempurataignas frititud võililleõisikud

- 2 kg searasva

- 2 munarebu

- 500 ml jääkülma gaseeritud vett

- peotäis jääkuubikuid

- 250 g jahu

- 20 võililleõisikut

Valmistamine

Ajage kastrulis keema liiter vett. Vähendage kuumust ning supilusikaga tõstke ettevaatlikult munad keevasse vette. Keetke mune kaane all 11 minutit. Valage keev vesi ära, laske kastrulisse külm vesi ja jätke munad viieks minutiks külma voolava vee kätte seisma. Siis jätke munad veel viieks minutiks külma vette. Asetage munad sõelale ning koorige külma voolava vee all.

Lõigake külmad keedumunad veerandikeks.

Segage omavahel hakitud šalott, õunasiidriäädikas ja võilillesiirup ning maitsestage soola-pipraga. Praadige peekonikuubikud keskmiselt kuumal pannil krõbedaks – umbes 15 minutiga peaks peekon olema seest pehme ja pealt krõbe. Alandage kuumust, kui tuli on liiga äge. Tõstke valmis peekonikuubikud vahukulbiga rasvast välja köögipaberiga kaetud taldrikule. Valage kuum praadimisrasv (seda peaks olema u 2–3 supilusikatäie jagu) hakitud ja maitsestatud šalotsibulatükkidele ja segage kõik korralikult läbi.

Sulatage paksupõhjalises kastrulis rasv, nii et see täidaks ainult pool kastruli mahust. Kuumutage rasv 180 kraadini ja hoidke see püsivalt samal temperatuuril. Valmistage tempuratainas vahetult enne frittimist.

Kloppige munarebud keskmise suurusega kausis läbi ning lisage gaseeritud vesi ja jääkuubikud. Lisage korraga kogu jahu ning kloppige korraks õrnalt kahvliga läbi. Tainas peab jääma veidi tükiline ja seda peaks segama võimalikult vähe.

Kastke võililleõisikud jahusse, seejärel tempurataignasse ja visake siis kuuma rasva sisse. Pritsige sõrmedega veidi tainast kuuma rasva sisse – need taignapiisad kleepuvad võililleõisikute külge ja nii jääb tulemus veelgi krõbedam. Iga õisikut võiks frittida umbes kaks minutit, kuni tainas on kenasti kuldpruuniks küpsenud. Tõstke valmis õisikud vahukulbiga kuumast rasvast välja ja asetage köögipaberiga kaetud taldrikule nõrguma.

Segage värsked võilillelehed kastmega siis, kui võililleõisikud on frititud. Kaunistage krõbedate peekonikuubikute, munaveerandike ja praetud õisikutega ning serveerige kohe.