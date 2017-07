Prantsuse õunakook (Foto: http://hidblomlegabu.is/fronsk-eplakaka/)

Pole midagi paremat värskelt küpsetatud kuumast krõbedast õunakoogist külma vahukoore või jäätisega. Tavaliselt kasutatakse liiva- või muretainast, aga selles retseptis valmistatakse koogipõhi lehttainast.

Koostisained



- 50 g võid

- ½ vanillikauna

- 2 spl toorsuhkrut

- 6 õuna

- 1 spl võid

- 1 u 25 cm läbimõõduga lehttainapõhi

- 100 g aprikoosikeedist glasuuri jaoks

- 1 spl vett

Valmistamine



Eelkuumutage ahi 220 kraadini. Sulatage väikeses kastrulis keskmisel kuumusel või, kastrulit aeg-ajalt pööritades ning põhjast kummispaatliga segades. Kuumutage võid seni, kuni piimarasvad on tumekuldseks tõmbunud ja sulavõi lõhnab röstitud pähklite järele – see võtab umbes kolm minutit. Valage või väikesesse kuumakindlasse kaussi ja kaapige kõik piimarasvad spaatliga kastrulipõhja küljest lahti. Lõigake vanillikaun pikuti pooleks, kaapige seemned välja ning lisage koos kaunaga sulavõisse. Laske võil kümmekond minutit jahtuda ning maitsestuda.

Koorige ja puhastage kaks õuna ning lõigake suuremateks tükkideks. Visake need koos sutsu võiga väikesele pannile ning küpsetage kaane all keskmisel kuumusel umbes kümme minutit. Segage aeg-ajalt. Eemaldage kaas, purustage õunad kahvliga ja hautage veel viis minutit, kuni segu on üsna kuiv. Valage õunapuder keskmise suurusega kaussi ja tõstke kõrvale.

Asetage kõige alla pärgamentpaber ning lõigake sellele küpsetuspaberist 25 cm läbimõõduga sõõr. Pintseldage see kokku vanillivõiga ja puistake üle toorsuhkruga. Asetage lehttainapõhi niiviisi töödeldud küpsetuspaberile ning pintseldage ka see vanillivõiga kokku. Peale laotage ühtlase kihina õunapuder, kuid jätke tainaservad paari sentimeetri ulatuses vabaks, et need saaksid rohkem kerkida kui koogipõhi.

Lõigake ülejäänud õunad pooleks, puhastage ja viilutage umbes 3 mm paksuselt. Seadke õunaviilud kihilise mustrina koogile. Alustage suurematest viiludest ning laduge väljastpoolt sissepoole, kasutades üha pisemaid õunaviile.

Pintseldage kook pealt vanillivõiga kokku ning puistake peale umbes supilusika jagu toorsuhkrut. Küpsetage 220-kraadises ahjus kümmekond minutit, siis alandage temperatuuri 180 kraadile ja küpsetage veel 20 minutit. Kuni kook on ahjus, pange aprikoosikeedis ja vesi kastrulisse ning kuumutage keskmisel tulel. Kui keedis on vedelamaks muutunud, kurnake see ja jätke saadud glasuur sooja. Vajadusel soojendage glasuur enne valmis koogile kandmist üles.

Kui kook on küpsenud, tõstke see otsekohe küpsetusrestile ning pintseldage kergelt aprikoosiglasuuriga kokku. Kõige maitsvam on see õunakook just ahjusoojana, eriti kui serveerida selle kõrvale külma vahukoort või jäätist.