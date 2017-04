Ketšup (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

U 500 grammi

Koostisained

- 1 suur sibul, õhukeselt viilutatud

- 1 sellerivars, õhukeselt viilutatud

- ½ apteegitilli, kooritud ja õhukeselt viilutatud

- 2 küüslauguküünt, purustatud

- 1 tl soola

- 1 tl sinepit

- ¼ tl jahvatatud nelgipungi

- ¼ tl jahvatatud pimenti

- ¼ tl tšillipulbrit

- 100 g suhkrut

- 10 g melassi

- 100 ml õunasiidriäädikat

- 1 l passata't

- oliiviõli

Valmistamine

Passata

Tehke iga tomati peale X-kujuline sisselõige, blanšeerige tomateid 30 sekundit ja asetage need siis kohe jääkülma vette. Seejärel koorige tomatid, püreerige ja kurnake, et eemaldada seemned. Pooleteisest kilost tomatitest saab umbes liitrijagu passata't.

Ketšup

Kuumutage oliiviõli keskmiselt kuumal tulel paksupõhjalises potis. Hautage sibulat, sellerit ja apteegitilli kuumas õlis kümmekond minutit, kuni need on pehmed. Lisage küüslauk, sool, sinep, nelk, piment ja tšillipulber ning segage umbes 30 sekundit. Segage omavahel suhkur, melass, õunasiidriäädikas ja passata. Ajage segu keema ning alandage siis kohe kuumust võimalikult madalale temperatuurile. Laske segul tund kuni poolteist podiseda, kuni see on umbes poole võrra kokku keenud. Segage tihti spaatliga kuni põhjani välja, et ketšup põhja ei kõrbeks.

Laske ketšupil veidi jahtuda ning seejärel püreerige. Suruge segu spaatliga läbi sõela kaussi ning valage siis steriliseeritud purkidesse. Nii valmistatud ketšup säilib külmkapis kuni kuus kuud.