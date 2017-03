Lillkapsasupp (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Lillkapsa maitse sõltub sellest, kui kaua ja kuidas seda on keedetud. Kui keeta seda veerand tundi, meenutab maitse kapsa oma, kui aga veel veerand tundi, muutub maitse märksa tugevamaks. Kui soovite, et tekiks pisut karameljas röstimaitse, siis maksab praadida seda pannil või küpsetada ahjus.

Neljale kuni kuuele

Koostisained

- 1 lillkapsapea (u 1 kg)

- 1 porru (ainult valged ja helerohelised osad), õhukeseks viilutatult

- 1 sibul, kooritult, poolitatult ja õhukeseks viilutatult

- 4 spl külmpressitud oliiviõli

- Soola ja värskelt jahvatatud musta pipart

- 1 l vett

- 1 tl valge veini äädikat

- Peotäis värskeid koriandrilehti, peeneks hakitult

Valmistamine

Eemaldage lillkapsapealt lehed, lõigake see pooleks ja eemaldage juurikas. Laasige juurikas peenemaks ning siis viilutage õhukesteks viiludeks. Murendage peotäis õisikuid, lõigake u 2 cm suurusteks tükkideks ja pange kõrvale. Lõigake ülejäänud lillkapsas samuti 2 cm suurusteks tükkideks.

Kuumutage 2 spl külmpressitud oliiviõli keskmiselt kuumaks aetud pannil ning lisage viilutatud porru ja hakitud sibul koos 1 tl soolaga. Segage pidevalt ning küpsetage umbes kümme minutit, kuni sibul on pehme, kuid mitte pruunistunud,.

Lisage õhukeseks viilutatud lillkapsajuurikas ning lisage umbes liitri jagu vett. Tõstke kuumust, ajage vesi keema ning siis vähendage taas kuumust keskmise temperatuurini. Laske segul umbes 15 minutit haududa. Lisage ülejäänud lillkapsakogus ja laske veel 15 minutit podiseda, kuni lillkapsas on pehme. Püreerige supp jaokaupa kannmiksris, kuni see muutub sametiseks. Valage püreesupp puhtasse kastrulisse, lahjendage seda natukese kuuma veega ning maitsestage soovikohaselt.

Ajage väike pann keskmiselt kuumaks, valage sellele 2 spl külmpressitud oliiviõli ning küpsetage kuumas õlis lillkapsaõisikuid umbes 5–10 minutit, kuni need on mõnusalt pruunid ja pehmed. Niristage õisikud üle valge veini äädikaga ning maitsestage soola ja pipraga. Kallake pruunistatud õisikud väikesesse kaussi ning hoidke supi valmimiseni soojas. Kui valmistate suppi suuremas koguses, võiks õliga üle valatud lillkapsaõisikuid küpsetada 20 minutit 20-kraadises ahjus ning küpsetusnõud seg-ajalt raputada, et pruunistumine toimuks ühtlasemalt.

Valage supp kuumutatud kaussidesse ning kaunistage röstitud lillkapsaõisikute, sortsu külmpressitud oliiviõli, hakitud koriandrilehtede ja värskelt jahvatatud musta pipraga.