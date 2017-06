Umbes 16 kaneelisõlmekest

Koostisained

Kaneelisõlmekesed

- 800 g jahu

- 150 g kristallsuhkrut

- 12 g aktiivset kuivpärmi

- 10 g jahvatatud kardemoni

- 5 g soola

- 400 g külma täispiima

- 1 muna

- 150 g toasooja võid



Täidis

- 100 g pruuni suhkrut

- 50 g sulatatud võid

- 2 spl kaneeli

Valmistamine

Segage köögikombaini segamisnõus kõik kuivained. Kloppige kokku piim ja muna ning lisage kuivainesegule.

Töödelge tainast sõtkumisrežiimil umbes 15 minutit. Lisage vähehaaval võitükid, sel ajal kui mikser veel töötab. Kui kogu või on lisatud, katke taignakauss niiske rätiga laske sel toatemperatuuril umbes tund aega kerkida (või öö läbi külmkapis). Valmis taigna maht peaks olema kahekordistunud.

Valmistage väikeses kausis sulavõist, kaneelist ja pruunist suhkrust täidis.

Sõtkuge taigast õhk välja, seda umbes minuti jagu töödeldes. Puistake tööpind jahuga üle ja rullige tainas pikerguseks plaadiks, nii et see oleks u 45 cm pikk ja 30 cm lai.

Asetage tainas tööpinnale, nii et laiem külg jääks teie poole, ning katke see enda poolt alustades kahe kolmandiku ulatuses täidisega. Voltige täidiseta pool keskmise taignaosa peale ning siis keerake selle peale endapoolne osa, nii et tekiks u 10 cm laiune moodustis.

Rullige kokkuvolditud tainas ettevaatlikult umbes 20 cm laiuseks. Tõstke see lõikelauale ja lõigake terava noaga 16 ribaks. Kui lõikelaud jääb liiga väikeseks, jaotage tainas pooleks, rullige kumbki osa eraldi ning viilutage siis kaheksaks ribaks.

Võtke üks taignariba, venitage veidi pikemaks, keerutage spiraaliks ning hoidke seda vasaku käe pöidla, nimetissõrme ja keskmise sõrmega. Haarake parema käega teisest otsast ning keerutage riba vasaku käe sõrmede ümbert läbi, tehes poolteist tiiru. Ajage vasaku käe nimetissõrm ja keskmine sõrm veidi harali ning tõmmake taignariba ots nende vahelt läbi. Kui olete vasakukäeline, siis tehke kõike peegelpildis.

Asetage taignasõlmekesed küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja katke need niiske rätiga. Laske neil tunnikese jagu kerkida, kuni need on poole suuremaks muutunud.

Eelkuumutage ahi 180 kraadini. Pintseldage sõlmekesed lahtiklopitud munaga kokku ja puistake peale suhkrut. Küpsetage umbes veerand tundi, kuni saiakesed on ahvatlevalt kuldpruunid. Pintseldage ahjust välja võetud saiad uuesti munaga üle – nii omandavad need kauni läike.