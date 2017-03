Britipärased skoonid (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Selles retseptis on kasutatud ploomirasva, kuid võiga saavad skoonid isegi maitsvamad, sest võil on suurem veesisaldus ning kui skoonid kuumas ahjus küpsevad, aurustub vesi, mille toimel need veelgi paremini kerkivad. Külmutatud rasvaine seguneb riivituna jahuga kõige paremini ning tekitab kuumuse käes sulades küpsetistesse väikesi augukesi, nii et skoonid saavad eriliselt kihilised ja õhulised.

Äärmiselt oluline on kõik taigna komponendid võimalikult külmana hoida. Kui tainas muutub enne rullimist liiga pehmeks ja kleepuvaks, tuleks see mõneks ajaks sügavkülma torgata.

Kaheksa skooni

Koostisaineid

- 100 g ploomirasva või võid, sügavkülmutatult

- 300 g jahu

- 100 g kristallsuhkrut

- 1 spl küpsetuspulbrit

- ½ tl soola

- 200 ml jääkülma piima

Valmistamine

Eelkuumutage ahi 200 kraadini. Riivige külmutatud ploomirasv või või jämeda riiviga ning asetage tagasi sügavkülma. Segage kõik kuivained omavahel suures kausis, segage sisse külmutatud rasvahelbed, nii et need oleksid üleni jahuga kaetud, ning valage siis juurde jääkülm piim. Segage tainas puulusikaga läbi ning seejärel sõtkuge. Mida vähem tainast töödelda, sest pehmemad saavad skoonid.

Rullige tainas jahuga kaetud tööpinnal umbes 30 cm suuruseks nelinurgaks. Katke tainas soovitud lisanditega – sobivad nii marjad, šokolaaditükid kui ka rosinad; soolaste skoonide küpsetamiseks aga võite suhkru ära jätta ning lisada ürte, juustu või peekonit.

Keerake tainas kangikujuliselt rulli, pöörake ühenduskoht allapoole ning patsutage veidi lamedamaks, et taignakang oleks u 30 cm pikk ja 10 cm lai. Puistake vahedale noaterale jahu ning lõigake tainas neljaks võrdseks osaks. Poolitage need omakorda viltuste lõigetega, nii et kokku tekiks kaheksa kolmnurka.

Tõstke skoonid küpsetuspaberiga vooderdatud ahjuplaadile, pintseldage pealt piimaga kokku ning küpsetage kuumas ahjus u 20 minutit, kuni skoonid on kuldpruunid. Serveerige moosi ja koorekreemiga.