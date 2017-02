Kodune rukkileib Islandi moodi

Islandi rukkileiba iseloomustab magus maitse ning tavalisest märksa pikem küpsetusaeg. Islandil saab leiba küpsetada kuumaveeallikate kohale rajatud spetsiaalsetes küpsetuskodades, ent kuna neile on ligipääs vaid islandlastel, siis see retsept on ette nähtud tavalises koduahjus valmistamiseks. Kindlasti asetage ahjupõhjale veega täidetud kauss, siis ei moodustu leiva pinnale kõva koorikut.

1 suur päts

Koostisained

- 400 g rukkijahu

- 250 täistera nisujahu

- 1 spl küpsetussoodat

- 1 spl soola

- 500 g kuldsiirupit ehk melassi

- 1 l petti

Valmistamine

Eelkuumutage ahi 100 kraadini ja määrige suur leivavorm (mahuga u 4 l) üleni sulavõiga kokku. Võite leiba küpsetada ka ahjukindlas klaasvormis või suures kaanega plekktoosis.

Segage suures kausis omavahel kuivained, lisage siis kuldsiirup ja pett ning segage kõik hoolega läbi. Tainas peaks jääma „märjema“, st kleepuva konsistentsiga. Kaapige tainas kaunist võiga määritud leivavormi ning mässige vorm fooliumisse.

Küpsetage ahjus 100 kraadi juures u 12 tundi.