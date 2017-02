Rabarberileib

Soodaleiva küpsetamine ei võta kuigi palju aega ega nõua erilisi oskusi. Soodaleiva eripära seisneb selles, et kergitusainena kasutatakse pärmi asemel soodat ning see annab leivale veidi teistsuguse tekstuuri – see jääb mure nagu karask ning on ka kergem seedida. Selline leib säilib päris kaua. Tainast ei ole tarvis eelkergitada ega sõtkuda ning soodaleib valmib kiiresti.

Küpsetussooda aktiveerimiseks läheb tarvis mõnd happelist komponenti – selles retseptis on sel otstarbel kasutatud hapendatud petti. Ka pruun suhkur sisaldab piimhapet ning rabarbergi on happeline, ent üksnes neist taigna kergitamiseks ei piisa, seega ei maksa petti piimaga asendada, sest sel juhul saab leib nätske ja võib aktiveerimata sooda tõttu jääda ebameeldiva metalse maitsega.

Küpsetussooda asendamine küpsetuspulbriga ei ole selle retsepti puhul soovitatav. Kui seda siiski tehakse, siis tuleb arvesse võtta, et sooda ja küpsetuspulber on erineva koostisega. Seega peaks ühe teelusikatäie küpsetussooda asemel arvestama neli supilusikatäis küpsetuspulbrit, ent sel juhul tuleks pett asendada tavalise piimaga, muidu jääb leib liiga hapu.

Tehke ainult nii mitu pätsi, kui teil korraga ahju küpsema mahub. Soodaga kergitatud taignast leivad tuleks kähku ahju panna, vastasel juhul süsihappegaas lahtub ning leivad ei kerki.

1 päts



Koostisained

Leib

- 350 g nisujahu

- 100 g täisteranisujahu

- 100 g valtsitud kaerahelbeid

- 100 g pruuni suhkrut

- 1 tl soola

- 1 tl küpsetussoodat

- 450 ml petti

- 50 g võid

- 1 muna

Rabarber

- 200 g tükeldatud rabarberivarsi

- 100 g suhkrut



Valmistamine

Eelkuumutage ahi 180 kraadini.

Segage omavahel suures kausis kõik kuivained. Teises kausis segage pett, sulatatud või ja muna.

Keetke rabarberitükid suhkruga tugeval kuumusel väikeses kastrulis. Segage pidevalt, kuni kogu suhkur on sulanud ja rabarberitükid on veidi pehmemaks keenud – see võtab umbes 3–5 minutit. Valage rabarberikeedis kuivainete hulka ning segage korralikult läbi.

Valage petisegu kuivaine-rabarberitaignasse ning segage kõik hoolega läbi. Jaotage tainas küpsetuspaberiga kaetud leivavormide vahel (küpsetuspaber kortsutage enne laialilaotamist korraks kokku). Täitke vormid taignaga kolmveerandi ulatuses ning tõstke otsekohe ahju.

Küpsetage leibu 45 minutit või seni, kuni leivasisu temperatuur on jõudnud 90 kraadini.