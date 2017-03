Pasta caprese (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Sellesse pastarooga sobib kõige paremini mõni viltuse lõikepinnaga sooneline torupasta: näiteks penne rigate või siis garganelli. Soonelistesse torukestesse jääb kaste hästi kinni ega kipu taldrikule tilkuma.

Kui kasutate lehmapiima-mozzarella't, lõigake see tükkideks ja pange enne kuumale pastale lisamist umbes veerand tunniks sügavkülma, vastasel juhul sulab see tulikuumas makaroniroas nätskeks ja ebaisuäratavaks. Pühvlijuustu või käsitsi valmistatud mozzarella puhul seda tegema ei pea.

Kuuele kuni kaheksale

Koostisained

Pastatainas garganelli-torukeste valmistamiseks

- 300 g jahu

- ½ tl soola

- 3 muna

- 3 munakollast

Marineeritud tomatid

- 500 g kirsstomateid, veerandikeks lõigatult

- 1 šalott, peeneks hakitult

- 2 küüslauguküünt, pressitult

- 1 spl värsket sidrunimahla

- 4 spl külmpressitud oliiviõli

- ½ tl soola

- ¼ tl värskelt jahvatatud musta pipart

- 500 g garganelli-torukesi

- 300 g mozzarella-pallikesi, poolitatult

- suur peotäis värskeid viltuselt hakitud basiilikulehti.

Valmistamine

Valage jahu lauale kuhja, tehke keskele süvend ning lööge sellesse munad. Maitsestage lahtilöödud munad soolaga. Ühendage munad vähehaaval jahuga – algul kasutage selleks sõrmeotsi, siis kahvlit. Suruge tainas ühtlaseks ning töödelge seda sõrmedega, kuni tainas on piisavalt kuiv; siis tõstke see kõrvale ja puhastage laud. Sõtkuge tainast kümmekond minutit puhtal jahusel tööpinnal, kuni tainas on sile ja siidine. Mässige pallikeseks vormitud tainas tihedasti kilekotti ja asetage vähemalt tunniks ajaks külmkappi.

Jagage tainas kolmeks osaks. Vormige jahuga üle puistatud taignatükid piklikuks ning laske ükshaaval pastamasina kõige jämedamate rullide vahet läbi – alustage alati kõige suurema vaheruumiga astmest ja liikuge kitsama poole. Jälgige, et ülejäänud taignatükid seni ära ei kuivaks – selleks asetage need kergelt niiske köögiräti vahele.

Kui taignalehed on nii õhukesed, et kumavad õrnalt läbi, siis lõigake need umbes 5-cm ruutudeks. Keerutage taignaruudud torukesteks, kasutades soonelisi pastarullimisvorme. Asetage valmis torukesed jahuga ülepuistatud suurele taldrikule.

Segage suures kausis tomatid ja hakitud šalotid ning pressige sisse küüslauguküüned. Valage peale tubli sorts värsket sidrunimahla ja külmpressitud oliiviõli. Maitsestage segu soola ja värskelt jahvatatud musta pipraga ning laske tomatitel veidi marineerida.

Ajage vesi suures kastrulis keema ja maitsestage soolaga. Keetke pastatorukesi mulinal keevas vees minut kuni kolm ning kurnake siis. Valage tulikuumad makaronid tomatikaussi, lisage poolitatud mozzarella-pallikesed, segage hoolega läbi ning kaunistage viltuselt hakitud basiilikulehtedega.