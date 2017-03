Gazpacho (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Gazpacho on hispaaniapärane külm köögiviljasupp, mille kolm peamist koostisainet on paprika, kurgid ja tomatid. Kindlasti tuleb gazpacho valmistamisel kasutada ainult värskeid köögivilju, sest neid ei keedeta, vaid süüakse püreesupi sees toorelt.

Kuuele kuni kaheksale

Koostisained

- 1 kg värskelt küpsenud 'Härja südame" tomateid, puhastatult (varrekohad eemaldatud) ja viilutatult

- 2 tl soola

- Värskelt jahvatatud musta pipart

- 2 punast paprikat (umbes 500 g), puhastatult (seemned ja südamikud eemaldatud) ja viilutatult

- 1 suur kurk (umbes 500 g), viilutatult

- 2 väiksemat punasibulat, kooritult ja viilutatult

- 3 küüslauguküünt, kooritult ja purustatult

- Peotäis värskeid punelehti

- 250 ml külmpressitud oliiviõli

- 3 spl õunasiidriäädikat

- Jääkuubikuid (soovi korral)

- Värskeid ürte

Valmistamine

Pange umbes pooled tomatid kaussi ning maitsestage kolmandikuga retseptis ette nähtud soola- ja piprakogusest. Lisage ülejäänud koostisained: kurgid, paprikad, punasibul, küüslauk ja värske pune, maitsestage. Ülejäänud tomatid pange kõige peale ning puistake peale viimane kolmandik soola ja pipart.

Valage peale tubli sorts oliiviõli ja siidriäädikat – see toob köögiviljade maitsed ja aroomid eriti hästi esile. Laske köögiviljadel pool tunnikest marineerida. Selle aja jooksul tõmbab sool neist vedeliku välja, need muutuvad pehmemaks ja nii on neid kergem püreerida.

Gazpacho tekstuur sõltub sellest, mismoodi köögivilju püreerida – kui teha seda kannmikseris, jääb segu sametisem, kui aga köögikombainis, siis sõmeram.

Maitsestage püreesupp soola, pipra ja äädikaga, lisage veel sortsuke oliiviõli ja kaunistuseks värskeid ürte. Kui soovite serveerida suppi jääkülmalt, lisage mõned jääkuubikud. Pakkuge juurde värsket leiba ja võid.

Külmkapis säilib gazpacho kuni kaks päeva.