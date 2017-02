Marineeritud soolaheeringas

Marinaadipõhja on väga lihtne valmistada: tuleks võtta kaks osa äädikat, üks osa vett ja üks osa suhkrut. Kõige suuremat mänguruumi pakub just marinaadi maitsestamine – siin on selleks välja pakutud kolm erinevat võimalust. Ühe marinaadi puhul on kasutatud akvaviiti ehk Norra köömnenapsi, teise puhul on tegu apelsini- ja õunaäädikaseguga, kolmas meenutab aga glögi ja selle retsepti järgi valmistatud marineeritud heeringas sobib suurepäraselt näiteks jõululauale.

Kolm keskmist purgitäit

Koostisained

- 5 soolaheeringat, 24 tundi külmas vees leotatud, fileeritud ning suupärasteks tükkideks lõigutud

- 1 valge sibul ja 1 punane sibul, puhastatud, õhukeste rõngastena

Akvaviidimarinaad

- 500 ml 5% äädikat

- 250 ml vett

- 250 g kristallsuhkrut

- 1 spl köömneid

- 1 tähtaniis, kolmeks osaks tükeldatud

- 1 tl kuivatatud tilli

- 5 kadakamarja

- 3 kaneelikoorepulka, igaüks u 5 cm pikkune

- 2 loorberilehte

- poole sidruni koor

Apelsini-õunasiidriäädika marinaad

- 500 ml õunasiidriäädikat

- 250 ml vett

- 250 g kristallsuhkrut

- 2 tl musta terapipart

- 1 tl sinepiseemneid

- 10 tervet nelgipunga

- 3 loorberilehte

- ühe apelsini koor

Jõuluheeringas

- 500 ml õunasiidriäädikat

- 250 ml mahedat apelsinimahla

- 10 musta pipra tera

- 10 tervet nelgipunga

- 5 kardemonitera (purustatult)

- 3 loorberilehte

- 3 kaneelipulka, igaüks u 5 cm pikkune

- ühe maheapelsini koor

Valmistamine

Segage kõik koostisained omavahel väikeses kastrulis ning laske segul kiiresti keema tõusta. Segage läbi ja tõstke kastrul tulelt, kui kogu suhkur on sulanud. Pange marinaad kõrvale ning jahutage täielikult maha.

Laduge kalatükid ja sibularõngad kihiti purkidesse ja valage peale külm marinaad, kuni sisu on täielikult kaetud. Veenduge, et jaotate vürtsid purkide vahel võrdselt.

Pange heeringas marinaadis vähemalt kaheks päevaks külmikusse, kuid võimaluse korral pisut kauemaks, sest mõnda aega seistes läheb see ainult paremaks. Marineeritud heeringas seisab külmas vähemalt kuu.