Majonees (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

200 grammi

Koostisained

- 1 munakollane

- 1 tl Dijoni sinepit

- 1/8 tl soola

- 2 tl värskelt pressitud sidrunimahla

- 150 ml (või veidi rohkem) köögiviljaõli

- 1 tl külma vett

Valmistamine

Segage keskmise suurusega kausis omavahel munakollane, sinep, sool ja sidrunimahl (asetage kausi alla niiske käterätik, et kauss paremini paigal püsiks). Valage aeglaselt ühtlase joana juurde õli ning kloppige pidevalt. Kui kogu õli on lisatud ning emulsioon hakkab paksenema (vajaduse korral lisage veel õli), valage juurde väike tilgake külma vett, et majonees saaks kreemjas ja siidine.