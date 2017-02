Hispaaniapärane tortilja

Kasutada võib nii tooreid kui ka keedetud kartuleid – need tuleb lihtsalt paksemateks viiludeks lõigata ja pannil koos sibulatega ära praadida. Lisada võib ka näiteks grillitud köögivilju, vorstikuubikuid või külmutatud herneid.

Omleti küpsetamisel võiks kasutada mittenakkuva põhjaga panni või malmpanni.

Neljale kuni kuuele

Koostisained

- 1 kg külmi keedukartuleid, paksemate viiludena

- 1 suur kooritud ja õhukeseks viilutatud sibul

- 4 spl külmpressitud oliiviõli

- ½ tl soola

- ¼ tl värskelt jahvatatud pipart

- 5 suurt muna

Valmistamine

Ajage 25-cm läbimõõduga ja kõrgema servaga pann keskmiselt kuumaks ning kuumutage sellel 2 spl külmpressitud oliiviõli. Segage omavahel kartulitükid ja sibulaviilud ning maitsestage soola ja värskelt jahvatatud musta pipraga. Valage segu pannile kuuma õli sisse ning küpsetage kaane all umbes 10–15 minutit, kuni kartulid on pehmed. Segage aeg-ajalt, et kartulid ja sibulad põhja ei hakkaks.

Kloppige samas kausis munad ¼ tl soolaga. Kummutage kartulid-sibulad pannilt munade juurde kaussi. Valage samale pannile 2 spl külmpressitud oliiviõli ning kallake kartuli-munasegu keskmiselt kuumale pannile. Raputage panni umbes minut aega. Seejärel raputage ja segage iga poole minuti tagant, kuni segu hakkab hüübima.

Alandage kuumust ning küpsetage tortiljat veel veidi aega madalal tulel. Katke pann kaanega ja raputage iga natukese aja tagant. Kümne minuti pärast peaks tortilja alumine pool olema kuldpruun ning munasegu suuremalt jaolt läbi küpsenud.

Libistage tortilja pannile ning seejärel ümberpööratult jälle pannile tagasi. Küpsetage veel viis minutit, kuni tortilja on täielikult küps.

Kummutage valmis tortilja lõikelauale ja laske umbes kümme minutit jahtuda. Lõigake viiludeks ning serveerige toorjuustu ja murulauguga.