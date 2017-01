Jahiretkele on mõnus kaasa võtta toitu, mida saab metsas pikemate ettevalmistusteta kohe süüa – näiteks sobib hästi üks toekas jahimeheleib veiseliha, seente ja šalottsibulaga.

NB! Leivasisu, mis selle eineleiva valmistamisel üle jääb, ei maksa kindlasti raisku lasta. Sellest saab valmistada maitsvaid leivakrutoone – vaja läheb vaid kuuma ahju, pisut õli ja maitseaineid.

Koostisained

- 1 suur ümmargune leivapäts

- 100 g võid

- 250 g kooritud ja peeneks hakitud šalottsibulaid

- 50 g kuivatatud puravikke (öö läbi vees leotatud) või 500 g värskeid šampinjone, väikesteks kuubikuteks lõigatult

- Soola ja värskelt jahvatatud musta pipart

- Peeneks hakitud peterselli

- 500–800 g antrekooti või muud turjaliha tükki (leivapätsiga sobivas suuruses)

- Dijoni sinepit

- Mädarõigast

Valmistamine

Lõigake värske leivapätsi krõbe kaas ära ja pange kõrvale. Uuristage leivast sisu välja.

Sulatage suurel pannil või ning hautage sibulad selles pehmeks. Lisage leotatud puravikulaastud ja laske neil kuldpruuniks küpseda. Maitsestage soola ja pipraga. Kui kasutate šampinjone, siis jätke need kuumale pannile seniks, kuni neist on vedelik aurustunud ja segu muutub suhteliselt kuivaks. Tõstke seenepann tulelt, maitsestage seene-sibulasegu peterselliga ja tõstke kõrvale.

Ajage malmpann hästi kuumaks. Kuivatage lihatükid korralikult ja pintseldage õliga kokku. Maitsestage soolaga, pipart aga tuleks panna alles hiljem, kuna väga kuumal pannil kipub see kibedaks tõmbuma. Kui lihatükid on õhemad, võib piirduda nende küpsetamisega pannil ning neid iga 30 sekundi tagant ümber pöörata, et nad küpseksid ühtlaselt, kui aga paksemad, tuleks neid pärast praadimist 200-kraadises ahjus järelküpsetada. Keskmise küpsusastme saavutamiseks (liha on keskelt roosakas ja kuum), peaks liha temperatuur olema umbes 60–65 kraadi.

Tõstke väljauuristatud sisuga leivapätsi maitse järgi sinepit ja riivitud mädarõigast. Kui liha on saanud pärast küpsetamist pisut seista, lõigake see viiludeks. Asetage lihaviilud vaheldumisi seene-sibulaseguga sinepi-mädarõikapadjale ning määrige pealmisele lihakihile sinepit ja riivitud mädarõigast. Kui kasutate kuivatatud seeni, siis keetke lihapraadimismahl kas seenepuljongi, vee või veiniga paksuks kastmeks kokku.

Pange leivapätsile kaas tagasi peale, mähkige eineleib küpsetuspaberisse ja siduge pakiks kinni. Mähkige see pakk tihedalt fooliumi sisse ja asetage umbes 6–8 tunniks vajutise alla.

Lõigake jahimeheleib viiludeks ja laske hea maitsta.