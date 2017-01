Kuumsuitsu soolaheeringas

Grillahju temperatuur peaks jääma 70–90 kraadi vahele – selline temperatuur tagab kalade aeglase ja ühtlase küpsemise.

Neljale

Koostisained

4 tervet heeringat, sisikond eemaldatud, puhastatud ja roogitud

Soolvesi

2 l vett

400 g meresoola

200 g pruuni suhkrut

2 purustatud küüslauguküünt

1 loorberileht

1 tl terapipart

1 tähtaniis

Valmistamine

Segage kõik soolvee koostisained suures kastrulis ja ajage keema. Jahutage soolvesi täielikult maha ning tõstke heeringad potti. Jätke kalad viieks tunniks soolvette ja laske pärast seda õhu käes kuivada. Kuivades tõmbab kala kerge kleepuva kooriku peale – see võtab suitsu paremini külge.

Asetage söed (koguses 2 puusöebriketti) söegrillpanni ümarale põhjale poolringi ning sättige nende peale puidulaastud või oksad. Süüdake veel viis söebriketti ja kui need on halliks tõmbunud, asetage need poolringi kummassegi otsa. Grillpanni tühjaks jäänud poolele tõstke veega täidetud alumiiniumnõu ja katke söegrillpann restiga. Asetage kalad restile alumiiniumnõu kohale, lõhkilõigatud kõhud allpool. Katke söegrill kaanega ja laske kaladel umbes 4–6 tundi kuumas suitsus küpseda.

Pakkuge valmis suitsuheeringa kõrvale sooja kartulisalatit ja ahjuköögivilja.