Sel pühapäeval on saates külas Eesti kõige parem naislaulja - Maarja Nuut. Selgitame 20 aastat siin elanud itaallasega, kumb keel on ilusam, kas eesti või itaalia. Külas on ka ansambli Vitamiin legendaarsed liikmed Peeter Vähi ja Aivar Mäe. Saatejuht Anu Välba.