Sel pühapäeval on saates külas Eesti kõige noorem dirigent - Kasper Nõgene. Üle pika aja on stuudios emeriitprofessor, politoloog ja ühiskonnateadlane Rein Taagepera. Filmimees Mikk Rand on tagasi teistpoolt maakera. Saatejuht Anu Välba.