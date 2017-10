Sel pühapäeval imestame selle üle, miks üks kunstiteos maksab 300 miljonit dollarit. Miks me ei tunne legendaarse ansambli Nemo solisti, kes laulab igihaljast hitti "Armastus on see"? Aare Baumer üritab stuudio põlema panna. Saatejuht Anu Välba.