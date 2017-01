ENSV 10. hooaeg

Käime ära esimesel Rock Summeril, valime esimest korda sotsialismiajal Eestile missi ja peame esimest korda ENSVs ametlikult jõule. Napi aasta sisse jääb ka massiüritus "Eestimaa laul", sinimustvalge heiskamine Pika Hermanni torni ning loomulikult ajalooline Balti kett.

Paralleelselt poliitiliste sündmustega katsuvad oma eluga toime tulla ka meie tegelased. Kaire ja Paavo klaarivad omavahelisi suhteid, mis on kohati väga heitlikud. Tüdrukut painab eelmise hooaja viimases osas korraldatud disko ning see, et ta ei mäleta, mis seal täpselt juhtus.

Ats on pärast täiskasvanud poja avalikkuse ette toomist ebalev, lisaks ei suuda ta kohaneda kiiresti muutvate ühiskondlike oludega. Seetõttu teeb ta mitmeid teisi tõsiselt üllatavaid otsuseid.

Jätkuvad lahingud kahel pool poliitilist rinnet – kui Sirje, Helmi ja Aadu ajavad omal moel Eesti asja, siis Aino ja tema miilitsast poja pruut Anneli töötavad sellele vastu. Jüri üritab aga selles võitluses ellu jääda ja teha samas õigeid otsuseid.

Baarmen Illar üritab ajaga sammu pidada ning hoida "Kukekest" endiselt atraktiivsena. Olude sunnil toimub muudatusi ka baari kaadripoliitikas. Uuest küljest näitab end ka Atsi poeg Mait.

Endiselt tekitab aeg-ajalt segadust eraettevõtjatest paar Mai ja Kęstutis.

Nagu ikka ilmuvad kõige ootamatumatel hetkedel meie peategelaste ellu inimesed minevikust.