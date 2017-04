Eesti lipp ümber Kuuba, 8/10 (Eesti 2016)

Oma logiraamatus kirjutas Kolumbus selle koha kohta, et see on üks ilusamaid kohti maailmas, mida inimese silm on näinud. Seejärel asutas ta siia Kuuba esimese hispaanlaste pealinna ja hävitas mõne astakümne jooksul põliselanikud - tainod. See koht on Baracoa, kus sukeldume otsima viimast säilinud risti, mille vana Kolumbus ise maasse vajutas.