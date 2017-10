Arktikast Antarktikasse, 9/10: Antarktika, 1 (Eesti 2012)

Oleme teel Antarktikasse. Lained on kuuekordse maja kõrgused ja meie laev on tugevalt kreenis. Põrand on täis veepudeleid ja meeskond soovitab kajutitest mitte väljuda. Antarktikas seikleme koos Tiina Jokineni ja Peeter Vähiga.