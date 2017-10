Arktikast Antarktikasse, 8/10: Tšiili, Argentiina (Eesti 2012)

Autotee kõrval on vihmavesi maa seest välja pesnud üksikud riideräbalasse mähitud inimkolbad. Muumiate vanuseks on enam kui 7000 aastat ja siin nad nüüd on, otse toiduplatsi kõrval. Reisime läbi Tšiili koos Tiina Jokineni ja Peeter Vähiga.