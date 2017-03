Mängufilm Perekond Bélier (La famille Bélier, Prantsuse/Belgia 2014)

16-aastase Paula suurimaks kireks on laulmine, kuid keegi tema perekonnast ei ole kunagi kuulnud tüdrukut laulmas, sest erinevalt Paulast on nad kurdid. Tütarlapse õlgadel on põhiliselt ka perekonnaäri ajamine ja kui ühel päeval pakutakse võimalust Pariisi parimasse muusikakooli katsetele minna, tekib küsimus, kas Paulal õnnestub täita oma unistus, mida tema perel on raske mõista?