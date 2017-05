Mängufilm Pariisi bravuuritar (Connasse, Princesse des coeurs, Prantsuse/Belgia 2014)

Lähemal kaalumisel osutub väljavalituks Inglise prints Harry ja Camilla alustab hoogsat ja metsikut teekonda, et troonipärijaga leivad ühte kappi panna. Fiktiivne tegelane ja (pseudo) tõsielufilmi vorm - „Pariisi bravuuritari“ eeskujuks on mõistagi koomik Sacha Baron Coheni poolt tuntuks mängitud filmid: pseudoräpparist jutustav „Ali G“ (2002), fiktiivse Kasahhi reporteri Ameerika-reisi kujutav „Borat“ (2006) jt. Prantslased on provokatsioonidest sündiva sketširea andnud naisterahva vedada, pilavad staarikultust ja võtavad kultuurimõõtu oma ammuselt rivaalilt, vanalt healt Inglismaalt. Sarnaselt Baron Coheni filmidele on ka „Pariisi bravuuritar“ filmitud varjatud kaameraga. Vaatajate reaktsioonid on olnud nii poolt kui ka vastu, ja seda too film ju taotlebki.

R: Noemie Saglio, Elose Lang. O: Camille Cottin.