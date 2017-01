Mängufilm West Side'i lugu (West Side Story, USA 1961)

Romantiline draama/muusikal. Üks filmiajaloo kuulsamaid muusikale, adaptsioon samanimelistest Broadway lavastusest (1957), mis ammutas inspiratsiooni Shakespeare'i tuntud draamast „Romeo ja Julia“. Tegevus toimub 1950. aastate New Yorgis ja jutustab armastusloo, mille taustaks on kahe rivaalitseva, erineva kultuurilise taustaga noortekamba suhted. Peategelane Tony (Richard Beymer), kes kuulub ameeriklaste kampa, armub Mariasse (Natalie Wood), kes on puertoriikolaste kamba liidri õde.

Noorte armastust ja kampadevahelist vaenu kokku sobitada ei anna ja nõnda tüürivad sündmused paratamatult traagilise lõpplahenduse suunas. Filmi võtsid vaimustusega vastu nii publik kui ka kriitikud ja seda saatis ka suur kassaedu. Nüüd, aastakümneid hiljem, elustuvad siin Broadway ja muusikali uhked ajad ning sellele, kes vaatab filmi esmakordselt, jagub üllatusrõõmu leidmaks, et just siit on pärit paljud klassikaks saanud palad - „America“, „I Feel Pretty“, „Somewhere“, „Maria“ jt. Auhinnakapis on sel filmil kolm Kuldgloobust ja koguni kümme Oscarit.

R: Jerome Robbins, Robert Wise. O: Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno jt.