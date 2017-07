Mängufilm Meeletu august (Mieletön elokuu, Soome/Tšehhi 2013)

Keskealine kübarategija ja väikestviisi selgeltnägija Elsa (Kati Outinen) peab Helsingi kesklinnas elegantset kübarapoodi. Tema elus on kõik selge ja korras kuni selle hetkeni, kui mees, keda ta kunagi armastas ning kelle ta äkitselt kaotas, ilmub mineviku varjuna välja. Jan (Miroslav Etzler) tuleb Helsingisse festivalile esinema koos oma tantsuorkestriga. Enam kui kaks aastakümmet on Elsa meest surnuks pidanud.

Alguses tahab Elsa eemale hoida nii Janist kui ka festivalist, mis on tema jaoks rahvusvahelise kommunistliku organisatsiooni järjekordne katse teha headele ja mitte midagi kahtlustavatele Soome-sarnaste lääneriikide kodanikele ajupesu. Aga Jan on järjekindel, veenev ja võluv. Joovastav segu kuumadest augustiöödest, muusikast, tantsust ja Raudse eesriide ajastu jääkülmast poliitilisest paranoiast viivad Elsa olukorrani, kus ta peab enda jaoks tegema lõpliku otsuse. Kas ta alistub KGB surve all oleva Soome politsei soovidele, mis tahab, et ta tooks ende juurde tšehhi ülejooksiku või valib ta täiesti uue elu?

Režissöör Taru Mäkelä, osades Kati Outinen, Laura Birn, Tommi Korpela, Krystof Hadek, Maria Sild jt.