Pärast jaaniõhtut kaob Kertu (Ursula Ratasepp) jäljetult. Kogu naise perekond satub paanikasse, sest Kertut peetakse oma tagasihoidliku ja kinnise loomu tõttu ullikeseks. Pärast pikki otsinguid leitakse ta alkoholilembese naistemehe Villu (Mait Malmsten) kodust voodi all hirmunult värisemas. Eelarvamuste küüsis külarahvas tõukab Villu enda seast välja, süüdistades teda naise ärakasutamises. Mis toimus sel öösel aga tegelikult?

Tasapisi lahtirulluv tõde on jahmatavam, kui keegi arvata oskab. Ilmar Raagi kirjutatud ja lavastatud film "Kertu" on väikeses külaühiskonnas aset leidev ebatavaline armastuslugu, mis portreteerib ühe perekonna ning kogukonna varjatud suhteid. Film tõstatab küsimuse inimese õigusest õnnele ja armastusele ka siis, kui temalt on võetud võimalus ise otsuseid langetada.

Osades Ursula Ratasepp, Mait Malmsten, Peeter Tammearu, Külliki Saldre, Leila Säälik jt.

Film on varustatud vaegkuuljate subtiitritega.