Mängufilm Killuke kaost (A Little Chaos, Inglise 2014)

Kuninga peaarhitekt, korraarmastajast André Le Notre (Matthias Schoenaerts) taipab, et ülesanne käib tal üle jõu ja asub otsima abilist. Selleks saab Sabine De Barra (Kate Winslet), naine, kes ei pea korda kaugeltki esmatähtsaks, aga kelle aiakujundused on originaalsed ja omapärased. Koos asutakse rajama vabaõhuballisaali. Õukondlike tegemiste taustal ja takistuste kiuste leiab see vastandlik paar – ühelt poolt kord, teiselt poolt kerge kaos - teineteiselt tuge ning õpitakse üksjagu ka suhete kohta. „Killuke kaost“ on tuntud näitleja Alan Rickmani teine režissööritöö. Rickman astub filmis üles kuningana, linaloo täheks on aga Oscari-võitja Kate Winslet („Titanic“, „Mässajate tänav“).

R: Alan Rickman. O: Kate Winslet, Alan Rickman, Stanley Tucci jt.