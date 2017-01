Mängufilm Prantsuse leitnandi tüdruk (The French Lieutenant's Woman, Inglise 1981) (Foto: )

Draama. 20. sajandi teise poole ühe hinnatuma kirjaniku John Fowlesi samanimelise romaani järgi valminud omapärane, erinevaid ajastulisi mentaliteete kõrvutav armastuslugu. Fowlesil on ses romaanis olulisel kohal autori vaatepunkt, ta räägib 19. sajandi viktoriaanlikust Inglismaast, püsides seejuures rõhutatult tänapäevase (20. sajandi teise poole) vaatleja positsioonil.

Filmis on selle võtte ekvivalendiks suheteloo hargnemine kahes dimensioonis, mänguna mängus. Anna (Meryl Streep) ja Mike (Jeremy Irons) on näitlejad, kes mängivad Fowlesi romaani ekraniseeringu peategelasi Sarah't ja Charlesi. Salvestatava filmiloo tegevus toimub 19. sajandi viktoriaanliku Inglismaa väikelinnas. Maailma näinud aadliku Charles Smithsoni ja kummalise noore naisterahva Sarah' vahel lahvatab ootamatu armuleek. Sarah, keda peetakse hullukeseks ja keda kohalikud kutsuvad Prantsuse leitnandi tüdrukuks, ei käitu viktoriaanlike reeglite järgi. Charles aga, kes on kihlatud jõuka ärimehe tütre Ernestinaga, hakkab Sarah' hulluses kahtlema ja püüab teda omamoodi päästa...

Paralleelselt sellega, kuidas Anna ja Mike kehastavad oma tegelasi, kipuvad kuumaks minema ka nende omavahelised kaamera tagused suhted. Stsenaariumi autor on Nobeli kirjanduspreemia laureaat Harold Pinter. Viis Oscari nominatsiooni, sealhulgas parim mugandatud stsenaarium ja naispeaosa. Koju viis Meryl Streep BAFTA auhinna ja Kuldgloobuse.

R: Karel Reisz. O: Meryl Streep, Jeremy Irons, Hilton McRae, Emily Morgan, Liz Smith jt.



Filmil puuduvad veebis otse- ja järelvaatamise õigused.