Mängufilm Philomena (Inglise/Prantsuse 2013)

Nüüd on eaka naise saladus teda ennast liiga kaua närinud ja ta otsustab poja üles otsida, et teda kas või üks kord veel näha ning talle öelda, et armastab teda. Endalegi üllatuseks saab ta sel teekonnal endale abiks karjääriredelil kukkunud ajakirjaniku Martin Sixsmithi (Steve Coogan), kes aitab Philomenal poega otsida. Üheskoos sõidetakse Ameerikasse, kus selgub tõde pikka aega peidus olnud loo kohta.

Südamliku ja britiliku huumoriga ülesvõetud komöödia autor on kahekordne Oscari nominent Stephen Frears („Kuninganna”, „Ohtlikud suhted”). Filmi aluseks oleva Martin Sixsmithi raamatu „Philomena Lee kadunud laps” kirjutasid stsenaariumiks Steve Coogan ja Jeff Pope, kes pälvisid parima adapteeritud käsikirja BAFTA auhinna. Filmi peaosades säravad Oscari-võitja Judi Dench („Armunud Shakespeari”, „Parim hotell terves Indias”) ja Briti tippkoomik Steve Coogan („Reis Itaaliasse”).

R: Stephen Frears. O: Judi Dench, Steve Coogan.