Mängufilm Õmbleja (The Dressmaker, Austraalia 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Komöödia/Draama. Rosalie Hami samanimelise bestselleri järgi. 1950ndate algus Austraalia väikelinnas. 20 aastat tagasi põlualusena kodust lahkunud Tilly Dunnage (Kate Winslet) pöördub enesekindla daamina kodukohta tagasi, soovides hämarates minevikusaladustes selgust saada. Vahepealsed aastad on Tilly rännanud mööda Euroopa moemaju, temast on saanud kõrgmoe asjatundja ja osav rätsep. Nüüd paneb ta kodukohas püsti oma õmblusäri ja pöörab nõnda linnakese elu pea peale.

Kohalikud, seni tähelepanust ilma jäänud neiud ja naised muutuvad Tilly käe all säravateks kaunitarideks. Linnakese jalgpallimeeskonna kapten Teddy (Liam Hemsworth) armub Tillysse, ent lokkav kadedus ja minevikus peituv hämar süüdistus ei lase õnnel niisama lihtsalt õuele tulla. Austraalias auhindade osas ülekaalukalt domineerinud „Õmbleja“ on igati värvikas film, mis komöödia ja draama vaheldumise kõrvale pakub ka kõrgmoodi. Ühelt poolt kannab alusteemana naiste emantsipatsioon, teisalt kõlavad „Inetu pardipoja“ motiivid. Staariks Kate Winslet („Titanic“) kelle töödes on ühtviisi nii sarmi kui ka sügavust.

R: Jocelyn Moorhouse. O: Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth, Hugo Weaving, Julia Blake jt.