Mängufilm Elavad pildid (Eesti 2013)

R: Hardi Volmer. O: Ita Ever, Aarne Üksküla, Anu Lamp, Tõnu Oja, Sandra Üksküla-Uusberg, Priit Võigemast, Priit Strandberg, Hendrik Toompere jr jr, Ain Mäeots, Marika Vaarik, Piret Kalda, Üllar Saaremäe, Peeter Jakobi, Guido Kangur jt. Tragikoomiline groteskisugemetega ajalooline fragmentaarium kahe eestlase, Helmi ja Juliuse elust. Film algab nende sünniga tsaariaegses Tallinnas ja lõpeb 20. sajandi lõpus, taasiseseisvunud Eestis. Lugu kuhtunud armastusest ajaloo segumasinas on ühtlasi ka ekskurss läbi filmiajaloo, sest Julius on elupõline filminäitaja.