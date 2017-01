Mängufilm Diplomaatia (Diplomatie, Prantsuse/Saksa 2014)

Draama. Kammerlik ajalooline draama, kinoadaptsioon Cyril Geri samanimelisest menunäidendist. Tõsielust lähtuv lugu viib meid 1944. aasta augustilõpu Pariisi. Saksa garnisoni juhatav kindral von Choltitz (Niels Arestrup) on saanud Hitlerilt käsu „valguse linn“ hävitada. See, et Choltitz pidi korraldama kõigi ajalooliselt ja kultuuriliselt olulisemate Pariisi ehitiste õhkimise, on ajalooline fakt, aga põhjus, miks kindral käsku eiras, on jäänud saladuseks ning selle üle on palju spekuleeritud.