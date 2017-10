Kinnunen (Eesti 2007)

R: Andri Luup. O: Sesa-Petteri Lehto, Maria Peterson, Hilje Murel, Ivo Uukkivi jt. Eestist endale korralikku naist otsima tulnud soomlane kukub Tallinna sadamas laeva pardalt vette. Komöödia Juha Kinnunenist ja pedagoog Õie Kannikesest, kes juhuse või saatuse tahtel teineteist õpetama hakkavad. Kinnunen ei ole tavaline mees, tema on soome mees. Õie pole tavaline naine, tema on eesti naine. Ühist keelt pole kerge leida, sest üks on naine ja teine mees. Tootja Eetriüksus OÜ Ruut.