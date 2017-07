Kirjad Inglile (Eesti 2011)

Kusagil nende lahingute keskel on tema tütar Ingel, kelle Kirotaja otsustab pärast aastaid kestnud eemalolekut üles leida. Ainsaks juhtlõngaks on telefonis kostnud tütre nutt ja sidevahendiks kaustik täis tütrele adresseeritud kirju. Kuid kodumaal on temaga teised plaanid, ja linna valitsevad naised näivad just temalt närivale tühjustundele lunastust ootavat.

Mängufilmide "Somnambuul", "Georgica" ja dokfilmi "Jonathan Austraaliast" autor Sulev Keedus selgitab, et pikk film vajab küpsemiseks aega ning päris esimese tõuke "Kirjad Inglile" filmi loomiseks sai ta õigupoolest juba enam kui 30 aastat tagasi: "Sain peale ülikooli lõpetamist sõjaväekutse. Minu punaste kaantega sõjaväedokumenti oli kirjutatud "SNAIPER". Kõik viitas sellele, et oleksin sattunud Riiga, eridessandi väljaõppesse, kust tulid parimad tapjad. Kui mul augusti lõpus poega poleks sündinud, siis tõenäoliselt oleksin 1979. aasta jõulude ajal sattunud Afganistani ja parimal juhul sealt kaks aastat hiljem vaimse sandina pääsenud."

Režissöör Sulev Keedus, stsenaristid Madis Kõiv, Sulev Keedus, operaator Rein Kotov. Osades Tõnu Oja, Katariina Lauk, Elle Kull, Katrin Saukas, Mirtel Pohla, Kaie Mihkelson, Alina Karmazina, Rain Simmul, Roman Baskin, Ketter Habakukk, Ragne Pekarev, Mari-Liis Lill, Tiina Tauraite jt. Tootjad F-Seitse ja Frame Productions.